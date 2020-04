Q&A khui chuyện cưới chồng của Han Sara và bạn gái của RTEE

Thử thách hỏi đáp nhanh vẫn luôn là phần được khán giả mong chờ trong các số phát sóng của Gương mặt showbiz . Câu hỏi bất ngờ, người chơi ngay lập tức phải đưa ra câu trả lời… chính những đặc điểm này của thử thách hỏi đáp nhanh đã giúp cho Gương mặt showbiz không ít lần khui ra những chuyện động trời của sao Việt. Nạn nhân lần này chính là bộ ba Let me go - Han Sara, Lực Trần và RTee.

Cụ thể, khi được MC hỏi về bạn gái cũ và mới, RTee đã thẳng thắn cho biết, bạn gái cũ của anh têm Thắm. Tuy nhiên, khi hỏi đến tên người yêu hiện tại, RTee mất khá nhiều thời gian mới nhớ ra người đó là ai. Ngay lập tức Han Sara lý giải việc RTee bối rối là do anh chàng quá nhiều người yêu nên ngay lập tức không thể nhớ ra là mình đang yêu người nào.

“Giống như thể cùng một lúc mà anh RTee yêu em, yêu anh Lực, yêu anh MC và yêu luôn cả anh quay phim vậy. Nên mới có chuyện hỏi liền thì không nhớ được đấy “ – nữ ca sĩ hài hước bắt bẻ.

Trở lại với dự án âm nhạc mang tên Let me go, Han Sara mang đến nhiều điều mới mẻ: nhạc bắt tai, phong cách thời trang cá tính, quyến rũ. Chia sẻ thêm về sản phẩm come back lần này, “gà cưng” Đông Nhi - Ông Cao Thắng cho biết, đây là một trong những MV gắn với nhiều chữ “nhất” kể từ khi cô nàng đi hát: MV có nhiều bản phối nhất, MV ấp ủ lâu nhất, MV bị dời lịch quay nhiều nhất, MV bị dời lịch ra mắt nhiều nhất… Tuy nhiên, vì là sản phẩm tâm huyết của mình nên nữ ca sĩ đã dốc hết sức hoàn thành dự án để dành tặng cho fan sau một thời gian dài chờ đợi một bài hát pop ballad.