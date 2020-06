'Rich kid' Jolie Nguyễn mang hơn 20 bộ trang phục diễn vai con nhà giàu

Lần đầu tham gia diễn xuất, Jolie Nguyễn hóa thân thành một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, sang chảnhtrong web-drama Idol tỷ phú. Nàng hoa hậu cho biết dù nhân vật "rất là chảnh", nhưng con người ngoài đời của cô hoàn toàn khác xa, trái với hình ảnh "rich kid" mà mọi người thường nghĩ.

"Với Jolie, mọi người luôn nghĩ cái hình ảnh của Jolie là mean girl, lúc nào cũng là "rich kid", đi học phải siêu xe đến đón xong rồi đồ hiệu này. Trong phim thì cũng gần giống như vậy, thật ra ở ngoài đời Jolie không có mean như vậy đâu chỉ là hình ảnh thôi. Với cả, khi mọi người xem đến tập cuối thì sẽ có những cú twist cái khác đi, không phải là chỉ mean girl không", Joile Nguyễn nói.

Đạo diễn Văn Công Viễn chụp hình cùng dàn diễn viên trong phim "Idol tỷ phú" Ảnh: BTC

Chia sẻ thêm về nhân vật do mình thủ vai, Jolie Nguyễn hé lộ Tuyết Anh sẽ làm những cái trò kiểu hại người hay này nọ bởi bộ phim thanh xuân luôn luôn có những trò dơ bẩn, hãm hại nhau, con gái với con gái đấu đá hay là đi học người này đòi đánh người kia. "Từ đầu tới tập 15 có khoảng 20 hơn chục bộ đồ nên mọi người cứ xem từ đầu tới cuối, Jolie thay đồ liên tục, có nhiều cảnh diễn Jolie phải thay từ sáng đến tối mất 4-5 bộ đồ", cô bật mí khoản đầu tư cho vai diễn đầu tay.

Sau thành công của web - drama Cô gái đến từ bên kia với hàng triệu lượt xem, POPS Music đã tiếp tục sản xuất và ra mắt khán giả một bộ phim mới có tên Idol tỷ phú, kể về khát vọng tuổi trẻ, được dẫn dắt bằng âm nhạc. Vai chính do sao nam của “bom tấn” điện ảnh Thưa mẹ con đi – Võ Điền Gia Huy và nữ diễn viên trẻ Quỳnh Anh thủ vai. Phim gồm 15 tập phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên kênh POPS Drama và ứng dụng giải trí POPS kể từ ngày 25.6.2020.

Joile Nguyễn là một trong những cái tên nằm trong hội "Con nhà giàu Việt Nam" gọi nôm na là rick kid . Cô luôn khiến cho nhiều người chú ý bởi gia tài đồ hiệu, những chuyến du lịch xa xỉ, cuộc sống trong như mơ. Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc năm 2015, Jolie Nguyễn mới chính thức tham gia showbiz. Dù những bước đi còn chậm nhưng người đẹp luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Trong sự kiện ra mắt phim,, Jolie Nguyễn trở thành tâm điểm khi diện áo 22 triệu, quần short 12 triệu và túi xách phiên bản giới hạn giá 8 triệu đồng của một thương hiệu Việt Nam. Hoa hậu người Việt tại Australia 2015 cho biết cô chuộng phong cách đơn giản, hiện đại.