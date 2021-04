Sao Việt thích thú với Poster 3D phim “Lật mặt 48h” của Lý Hải

Chiều tối 14.4.2021, Lý Hải đã tổ chức buổi ra mắt bộ phim điện ảnh Lật Mặt 48H. Đông đảo nghệ sĩ Việt đã đến ủng hộ và chúc mừng bộ phim.

Đặc biệt, buổi ra mắt phim lần đầu tiên có sự xuất hiện của các tấm Poster phim 3D, phủ kín không gian buổi họp báo. Đây cũng là món quà mà Lý Hải muốn dành tặng cho người hâm mộ.

Thadan 3DX Global là công ty có 20 năm kinh nghiệm trong ngành in ấn, tem nhãn chuyên cho ngành may mặc, giày dép xuất khẩu tại Việt Nam, với các thương hiệu: Wal-mart, Nike, Adidas, Newbalance… và là công ty tiên phong đưa công nghệ in 3D về Việt Nam.

Đến nay, ngoài nhà máy in truyền thống, Thadan 3DX Global đã xây dựng Trung tâm công nghệ 3DX tại TP.HCM và mở văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ.