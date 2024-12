Trấn Thành nói lý do chưa chọn Kaity Nguyễn vào vai nữ chính

Chiều 16.12, ê-kíp phim điện ảnh Yêu nhầm bạn thân gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Diệp Thế Vinh, diễn viên Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn có buổi giao lưu với truyền thông.

Yêu nhầm bạn thân được remake từ tác phẩm Friendzone của Thái Lan do "ngọc nữ" Baifern Pimchanok và tài tử Nine Naphat đóng chính. Ở phiên bản Việt, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính Bảo Toàn, anh có tình cảm với bạn thân Bình An (do Kaity Nguyễn thủ vai). Trong đó, Thanh Sơn hóa thân thành Vũ Trần, người có tác động trực tiếp đến mối quan hệ của hai nhân vật chính. Đáng chú ý, trong buổi giao lưu này còn có sự xuất hiện của Trấn Thành. Được biết, anh chính là nhà đầu tư của bộ phim lần này.