Trấn Thành úp mở kết hợp với Thùy Chi, teaser lập tức lên top trending

"Đừng so sánh Thành Cry với Thùy Cheese nhé. Em không có cửa với nó đâu". Đó là chia sẻ vui của MC Trấn Thành khi hé lộ teaser ca khúc "Nói chia tay thật khó", một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop của nữ ca sĩ Thùy Chi sau thời gian dài vắng bóng. Ca khúc là một bản ballad buồn về tình yêu do chính ViruSs sáng tác riêng cho Thùy Chi. Cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên gia nhập công ty quản lý do anh mới thành lập.

Đặc biệt, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Thùy Chi còn có sự xuất hiện của Trấn Thành. Trong khi phía ê kíp vẫn chưa tiết lộ việc nam MC sẽ góp giọng hay tham gia diễn xuất trong MV thì trên fanpage của mình, Trấn Thành đã úp mở: "Bé Chi nó mời anh Xìn hát chung! Em quý nó. Em ca cho vui thôi nha! Đừng so sánh Thành Cry với Thùy Cheese nhé. Em không có cửa với nó đâu. Mà em thấy cũng không ai ca lại con Chi đâu! Nên mọi người nghe bằng "cảm xúc" thôi nhé! 20.10 này nó sẽ ra mắt! Món quà đặc biệt dành cho tất cả những ai đang yêu! Một sản phẩm của Trấn Xìn, Thùy Chi kết hợp với tác giả ViruSs và đạo diễn Kawaii".

Trước đó, Trấn Thành cũng từng không ít lần khoe giọng trong các chương trình và nhận được nhiều ủng hộ của khán giả. Không biết lần này anh có góp giọng thật hay đang "tung hỏa mù" nhưng rõ ràng việc nam MC kết hợp cùng "nữ hoàng nhạc online" đình đám một thời đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Đoạn teaser "Nói chia tay thật khó" dài 17 giây chỉ vỏn vẹn 1 câu hát kèm theo tấm poster đã nhanh chóng vào top trending của YouTube Việt Nam chưa đầy 12 giờ ra mắt.

Mời khán giả theo dõi video để biết thêm chi tiết.