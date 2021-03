Văn Mai Hương nhận mình hát không hay bằng Hương Tràm, thẳng thắn chuyện hát live của ca sĩ

Sự xuất hiện của Văn Mai Hương trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc nhiều ngày qua. Trong đó bản mash-up Ngày chưa giông bão và Always remember us this way của Hòa Minzy và Văn Mai Hương đã leo đến top 2 thịnh hành của YouTube Việt Nam. Bên cạnh giọng đầy ca nội lực của Hòa Minzy, điều khiến người nghe bất ngờ là sự thể hiện xuất thần của Văn Mai Hương trong ca khúc tiếng Anh Always remember us this way. Nhiều khán giả bình luận họ "nổi da gà" khi nghe.