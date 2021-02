MV hiện đã biến mất khỏi nền tảng YouTube

Tối 22.2.2021, cộng đồng mạng vô cùng hoang mang khi MV Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng M-TP bỗng dưng "mất tích" khỏi YouTube. Việc này xảy ra cùng thời gian Hải Tú đột nhiên khóa Facebook sau nghi án "ảnh nóng" khiến nhiều người cho rằng đây là động thái của Sơn Tùng M-TP sau những ồn ào. Tuy nhiên ngay sau đó, lý do MV biến mất được tiết lộ là do khiếu nại bản quyền từ GC (một producer chuyên sản xuất beat để bán cho các nghệ sĩ trên toàn cầu). Trước những thắc mắc từ phía dân mạng Việt Nam, phía GC cũng đã đưa ra bình luận thể hiện quan điểm của mình, giải thích lý do vì cho hành động đánh bản quyền cho MV Chúng ta của hiện tại.