VP Bá Vương hát hit mới của Sơn Tùng, TDK lần đầu khoe giọng trong ca khúc của Link Lee

Sau khi tạo dấu ấn ở The Debut năm 2018 với vị trí á quân, gần đây VP Bá Vương lại tiếp tục “chinh chiến” ở The Heroes 2021

Tranh tài với 11 nghệ sĩ đều là những nghệ sĩ có tiếng tại thị trường Vpop, VP Bá Vương không hề bị lép vế mà liên tục khiến khán giả bất ngờ bởi những màn trình diễn độc lạ, cá tính âm nhạc độc đáo, có phần ma mị.

Trong lần giao lưu mới đây với khán giả Báo Thanh Niên, VP Bá Vương thú nhận dù khá thành công khi kết thúc hành trình của The Debut năm 2018 với vị trí Á Quân nhưng hành trình theo đuổi âm nhạc lại chưa đủ bứt phá và tạo dấu ấn ở thị trường âm nhạc. Do đó, The Heroes 2021 được xem là cơ hội để nam ca sĩ 1996 làm mới bản thân và tạo ra những sản phẩm âm nhạc được lòng công chúng hơn.