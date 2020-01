3 quán cà phê hót hòn họt nên ghé khi đến Hội An

Cũng ở phố cổ trên đường Trần Phú lại có một tiệm cà phê được dân “sống ảo” săn lùng. Faifo coffee là một trong những quán cà phê có tầm nhìn phố cổ từ trên cao. Giá đồ uống ở đây dao động từ 39.000 – 68.000 đồng.

Faifo là quán cafe có view nhìn phố cổ từ trên cao và được rất nhiều bạn trẻ tìm đến để check in

Dạo hết phố cổ Hội An các bạn có thể đổi vị bằng cà phê ở bãi biển An Bàng. Biển An Bàng cách phố cổ khoảng 4 km. Ở đây đa phần là nhà hàng kết hợp cà phê hoặc những quán bar đa phần là phục vụ khách nước ngoài. Không gian biển mát mẻ và khá lãng mạn nếu bạn đến vào buổi tối. Đồ uống ở đây giá khá cao từ 60.000 đồng trở lên.