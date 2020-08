Bánh mì “đen như than” vừa xuất hiện đã gây sốt tại Sài Gòn

Thời gian gần đây, hình ảnh ổ bánh mì có màu đen được giới thiệu là bánh mì than đen của một tiệm bánh tại Quảng Ninh nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhanh chóng, tại Sài Gòn vừa xuất hiện một tiệm bánh mì bán món bánh mì đen, nhưng theo chủ tiệm, ý tưởng và công thức lại không bắt nguồn từ Quảng Ninh.

Anh Trần Minh Hiếu chia sẻ, bản thân đã học công thức từ một người bạn ở Nhật, sau đó tự tìm tòi và mất nhiều thời gian mới cho ra lò được mẻ bánh mì đen ưng ý.

Mỗi mẻ bánh mì tinh than tre mất khoảng 3 tiếng để hoàn thành. Anh Hiếu cho biết việc làm ra loại bánh mì này phức tạp hơn các loại bánh mì thông thường.

Những ổ bánh mì đen mới ra lò có lớp vỏ nóng giòn, phần ruột bánh mì đặc thơm thoang thoảng mùi tinh than tre. So với bánh mì truyền thống thì bánh mì ở tiệm anh Hiếu khi ăn thực khách có thể cảm nhận có một chút hậu ngọt nhẹ. Bên trên chủ quán có rắc thêm mè để giúp tăng hương vị cho ổ bánh mì đen.

“Hương vị của bánh mì than tre này thì mình cảm nhận cái mùi thơm của mè và độ béo trong cái bột lúa mì với cái bột của than tre nè. Thật ra thì so với bánh mì truyền thống thì mình ăn cảm thấy đậm đà hơn và cái hương vị của nó thơm ngon hơn. Nếu lần sau thì mình sẽ sử dụng bánh mì than tre này. Vị bánh mì này có thể mình ăn mặn cũng rất là ngon và nếu kèm bơ cả sữa thì độ béo bơ sữa cộng với mùi thơm của bánh mì với mè ăn rất là tuyệt. Mức giá 5.000 đồng cho 1 ổ bánh mì không mình nghĩ là mức giá bình dân thôi. Tại vì làm cái bánh mì này cũng kỳ công hơn bánh mì truyền thống.” anh Nguyễn Hoàng Quân, Q.Tân Phú chia sẻ.