Ngày 2.2.2020, đã là ngày thứ tư liên tiếp an ninh được thắt chặt quanh khu vực Tỉnh lộ 15 và giao lộ đường Trung An - 472 (huyện Củ Chi, TP.HCM). Hàng trăm cảnh sát vẫn có mặt ở đây để tổ chức vây bắt Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn Khỉ), nghi can trong vụ nổ súng tại một sới bạc vào chiều 29.1.