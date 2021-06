Chốt phong tỏa Covid-19 ở Gò Vấp ngày đầu linh hoạt “mở rồi đóng”

Sáng 2.6, các chốt kiểm soát dịch Gò Vấp tất bật xe qua lại, việc kiểm tra khai báo y tế , CMND/CCCD của người dân diễn ra linh hoạt hơn. Thấy dòng xe tập trung đông, các lực lượng chủ động giải quyết cho người dân qua khỏi chốt mà không cần kiểm soát gì.

Tại chốt Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, dòng xe đông đúc từ 7 giờ sáng. Người dân khi đi theo hướng từ Gò Vấp ra ngoài phải khai báo y tế . Tuy nhiên, một số trường hợp chỉ kiểm tra qua loa, người trực hỏi "Khai báo y tế chưa?", người dân đáp: "Khai rồi" là được cho qua.

Chốt Phan Văn Trị xả từ 8 giờ sáng 2.6 Ảnh: Vũ Phượng

Cũng từ đó, một số trường hợp khi trả lời đã khai báo y tế nhưng công an yêu cầu đưa bản khai hay mã QR của khai báo ra thì không xuất trình được, đành cười trừ ngượng ngùng.

Xả chốt giờ cao điểm

Từ 8 giờ, dòng xe trước chốt chờ được ra vào quận Gò Vấp bắt đầu đông đúc, lực lượng chuyển qua kiểm tra ngẫu nhiên. Ông N.K.T (47 tuổi) năn nỉ xin được vào bên trong với lý do: "Nhà tôi ở trong này". Lực lượng trực yêu cầu ông xuất trình CMND để giải quyết, ông T. đưa ra nhưng địa chỉ thường trú lại là nơi khác.

Ông giải thích: "Nhà ở đây, mới mua chưa có chuyển", người trực yêu cầu: "Vậy anh gọi người nhà lên phường xin xác nhận xong đưa anh để anh vào", ông T. không hài lòng đáp: "Đang ở đây mà sao xin xác nhận được".

Hai bên đang đôi co qua lại thì một công an tới thông báo: "Xả chốt đi" khiến cả dân quân tự vệ và người dân đều bất ngờ: "Sao. Xả hả". Nói xong, dân quân tự vệ dọn lại rào chắn vào bên đường, thông báo người dân: "Qua đi, qua đi anh chị ơi". Như không hiểu chuyện gì, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, dân quân tự vệ và công an phải liên tục đốc thúc: "Qua đi, qua luôn".

Ông T. nhìn người dân quân khi nãy cười: "Thế mà làm khó nãy giờ" rồi vù ga chạy vào bên trong.

Trước khi xả chốt, nhiều người phải xuất trình giấy xác nhận công việc mới vào được Gò Vấp Ảnh: Độc Lập

Trước đó, người dân muốn lưu thông vào Q.Gò Vấp qua chốt Phan Văn Trị phải có giấy xác nhận công việc hoặc CMND/CCCD có địa chỉ thường trú Gò Vấp, các trường hợp ở trọ phải có xác nhận, tạm trú. Nhiều người dân muốn đi xuyên Gò Vấp để qua các quận, huyện lân cận phải đi đường vòng.

Xả chốt, dân ngại không dám qua

Nhìn chung tình hình tại chốt Phan Văn Trị sáng 2.6 không quá ùn tắc như sáng 1.6 vì lực lượng chức năng đã kiểm soát linh hoạt hơn. Đúng 8 giờ, chốt này được xả để người dân đi ra hay vào quận đều thoải mái đi lại, không phải khai báo y tế. Một thanh niên tình nguyện trực tại chốt cho hay: "Đây là chốt chính nên có lưu lượng xe qua lại rất đông, vào giờ cao điểm lực lượng phải làm việc hết công suất".

Dù rào sắt đã được kéo gọn sang một bên đường, dân quân tự vệ liên tục ra hiệu cho các xe được phép lưu thông nhưng nhiều người khi đến giao lộ này lại ngỡ ngàng, phân vân không dám qua.

Hàng rào được kéo vào bên đường Ảnh: Vũ Phượng Hàng loạt xe cứ đến lại trầm ngâm, dân quân tự vệ hướng dẫn: "Qua đi, qua luôn anh chị ơi!", dòng xe mới chạy theo hướng Phan Văn Trị vào Q.Gò Vấp. Hàng loạt xe cứ đến lại trầm ngâm, dân quân tự vệ hướng dẫn: "Qua đi, qua luôn anh chị ơi!", dòng xe mới chạy theo hướng Phan Văn Trị vào Q.Gò Vấp.

Trước giờ cao điểm, người dân phải khai báo y tế mới được vào và ra khỏi Gò Vấp Ảnh: Độc Lập Đến 8 giờ 30 phút, thấy xe lưu thông bình thường, một đối tác của Grab phải dừng lại hỏi lực lượng chốt trực bên đường: "Qua được không em?", nhận được câu trả lời qua được. Nhưng chưa yên tâm, người này hỏi tiếp: "Vô rồi lát ra được không?", sau đó mới yên tâm chạy tiếp. Đến 8 giờ 30 phút, thấy xe lưu thông bình thường, một đối tác của Grab phải dừng lại hỏi lực lượng chốt trực bên đường: "Qua được không em?", nhận được câu trả lời qua được. Nhưng chưa yên tâm, người này hỏi tiếp: "Vô rồi lát ra được không?", sau đó mới yên tâm chạy tiếp.

Xả chốt, các lực lượng trực chốt kiểm soát Gò Vấp mới có đôi phút nghỉ ngơi, mở chai nước ra uống, mồ hôi ướt cả lưng áo. 8 giờ 45 phút, chốt trực bắt đầu hoạt động trở lại.