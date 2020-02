“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và hành trình tìm Tuấn Khỉ từ cuộc điện thoại giả danh

Tuấn Khỉ là nghi can bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, vào chiều 29.1.

Để đi từ tỉnh Bình Dương về đến xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi lực lượng chức năng đang vây bắt Tuấn Khỉ, phải qua rất nhiều chốt an ninh. Lực lượng chức năng canh giữ hiện trường rất nghiêm ngặt.

Trong cuộc điện thoại, người tự nhận mình là Tuấn Khỉ cho ông Hải biết mình còn 3 viên đạn và sẵn sàng vứt súng để theo ông Hải ra đầu thú. Về việc này, ngày 1.2.2020, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết ông Hải có đến trụ sở Công an Bình Dương để báo cáo vụ việc. Tuy nhiên lãnh đạo Công an Bình Dương cho rằng "thông tin chưa được chắc chắn lắm".