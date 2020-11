Đầu tháng 11.2020, hai hàng cây bên đường Hai Tháng Chín, đoạn ngay cửa hàng xăng dầu số 1, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, chỉ còn những tổ sâu to như ngón chân cái. Thân cây còn đầy những con sâu màu xanh to như ngón tay, dài trên dưới 10 cm đu bám. Dưới tán cây sao đen, phân sâu to và dày đặc.