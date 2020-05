Lương Văn Can, Hàng Mã: “Cả phố đều vắng !“

Sau dịp tết thiếu nhi là thường là khoảng thời gian nghỉ hè. Dù năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 thời gian nghỉ hè sẽ ngắn lại nhưng các cửa hàng đồ chơi, trung tâm dịch vụ giải trí cho trẻ em vẫn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi lớn với hi vọng thị trường này sẽ bớt đìu hiu so với hiện tại.