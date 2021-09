Người nước ngoài gặp khó khăn ở TP.HCM xúc động nhận túi an sinh

Sáng 16.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP.HCM và công an các phường trên địa bàn tiếp tục tổ chức trao túi an sinh và một khoản kinh phí để hỗ trợ những người nước ngoài đang gặp khó khăn tại TP.HCM vì dịch Covid-19.

Đây là đợt thứ 3, thành phố Thủ Đức tổ chức thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố.

Mỗi túi quà an sinh trị giá 2.500.000 đồng, bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng là nhu yếu phẩm cần thiết.

Mỗi túi quà an sinh hỗ trợ người nước ngoài ở TP.HCM trị giá 2.500.000 đồng Lê Nam

Chị Jamier, người Philippines, hiện là tình nguyện hỗ trợ y tế trường học tại Việt Nam. Chị Jamier qua Việt Nam được 3 năm cùng mẹ. Chị bày tỏ sự xúc động khi bản thân và những người đồng hương trong khu trọ luôn nhận được sự giúp đỡ từ chủ nhà và chính quyền trong những ngày gặp khó khăn vì Covid-19.