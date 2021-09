'Triệu túi an sinh' nhanh chóng đến tay người dân

Đã có 560.000 túi an sinh

Ngày 20.8, T.Ư Đoàn triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân nghèo và những nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid -19. Ngoài việc gửi thư ngỏ kêu gọi cộng đồng ủng hộ chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chỉ đạo công tác vận động, điều phối nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

T.Ư Đoàn cũng chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và khối đối tượng phụ trách triển khai huy động các nguồn lực thực hiện chương trình; kêu gọi các tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam , Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành Đoàn đã tích cực vào cuộc triển khai chương trình trên toàn hệ thống.

Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, sau 3 tuần phát động (20.8 - 10.9), đến nay các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã cam kết ủng hộ: 560.635 túi an sinh (bao gồm 499.265 túi quà an sinh là lương thực và 61.370 túi thuốc an sinh). Tổng trị giá túi an sinh đã vận động theo cam kết ủng hộ là hơn 134 tỉ đồng. Số lượng túi an sinh đã trao tặng trực tiếp tới người dân là 469.629 (bao gồm: 417.159 túi quà an sinh là lương thực và 52.470 túi thuốc an sinh). Tổng trị giá túi an sinh đã trao tặng hơn 112 tỉ đồng.

Trong đó, nhiều tỉnh, thành đã nỗ lực thực hiện chương trình với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, huy động và trao tặng được nhiều túi an sinh như: TP.HCM (70.000 túi), Bình Dương (48.910 túi), Hà Nội (40.620 túi), Hậu Giang (11.628 túi)…

3 tuần đầu tiên sau khi triển khai đạt kết quả tốt, hiệu quả và thiết thực, các túi an sinh đã được hỗ trợ trực tiếp đến người dân một cách kịp thời và nhanh chóng. Đa số các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch của T.Ư đã đề ra. Nguyễn Ngọc Lương Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Chương trình cũng huy động 64.000 thanh niên tình nguyện tham gia vận chuyển, trao tặng túi an sinh đến người dân. Các tình nguyện viên đã không quản mưa nắng, ngày đêm, trực tiếp mang quà trao kịp thời đến những người khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Chương trình được lan tỏa rộng rãi

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chương trình “Triệu túi an sinh” do T.Ư Đoàn phát động đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận về tính thiết thực, kịp thời trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Chương trình đã phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và tinh thần xung kích, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội, của đoàn viên, thanh niên. Công tác chỉ đạo chiến dịch được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở; các hoạt động được triển khai chủ động phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại mỗi địa phương.

“Chương trình nhận được sự ghi nhận và lan tỏa rộng rãi của cộng đồng, sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện. Kết quả triển khai chương trình trong 3 tuần đầu tiên đạt kết quả tốt, hiệu quả và thiết thực, các túi an sinh đã được hỗ trợ trực tiếp đến người dân một cách kịp thời và nhanh chóng. Đa số các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch của T.Ư đã đề ra”, anh Lương đánh giá.

Anh Lương cũng cho biết trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục vận động nguồn lực và kết nối, triển khai trao tặng hỗ trợ người dân và kết quả sẽ được cập nhật hằng ngày. Đồng thời, chương trình cũng đẩy mạnh việc kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm trong các túi an sinh từ các sản phẩm của địa phương. “Chúng tôi mong muốn cộng đồng cùng chung tay ủng hộ và người trẻ sẽ nỗ lực, xung kích, sáng tạo để có nhiều túi an sinh đến tay những người khó khăn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch này”, anh Lương nói.