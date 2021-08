T.Ư Đoàn triển khai chương trình 'Triệu túi an sinh' đồng hành với người nghèo vùng có dịch

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống của xã hội, đặc biệt là nhóm người yếu thế, người lao động giản đơn, người nghèo đang sống tại các địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ , ngày 20.8, T.Ư Đoàn triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ những người dân nghèo và những nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này.

Trao tặng lương thực, thực phẩm và thuốc chống Covid-19

T.Ư Đoàn cho biết, chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 không bị thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men để yên tâm ở lại nơi tạm trú, cư trú, góp phần thực hiện lời kêu gọi “ ai ở đâu ở yên tại đó ” của Chính phủ.

Đã có 6.200 túi quà an sinh được trao tặng tới người dân khó khăn Ảnh Đăng Hải

Chương trình “Triệu túi an sinh” được triển khai đến khi công bố hết dịch Covid-19 và được thực hiện tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trước mắt tập trung tại T.P.HCM, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19.

Chương trình sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng gồm: người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo; thanh niên công nhân bị mất việc; thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình khó khăn có người thân là F0, F1; con em, gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn...

Chương trình phấn đấu sẽ trao tặng được 1 triệu túi quà an sinh với mỗi túi gồm: lương thực, thực phẩm như gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ cho người dân sử dụng trong vòng 1 tuần trị giá 250.000 đồng/túi hoặc “Túi thuốc an sinh” bao gồm thuốc cơ bản phòng chống Covid-19 theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế có giá trị 150.000 đồng/túi.

Cán bộ T.Ư Đoàn trao túi quà anh sinh tới người dân khó khăn Ảnh Đăng Hải

Toàn bộ “Túi quà an sinh” sẽ được tổ chức Đoàn, Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương trao trực tiếp đến người dân đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, thực hiện theo các quy định về phòng chống Covid-19.

Cùng nhau chiến thắng dịch bệnh

Chia sẻ về chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , nói: “Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, khó khăn mỗi ngày đều tăng, thử thách mỗi ngày một nhiều, nhưng chỉ cần mỗi người chúng ta chia sẻ lòng nhân ái, bớt đi một chút những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình, thì sẽ có hàng triệu đồng bào của chúng ta có thêm cơm ăn, thuốc uống, hàng triệu người dân đất Việt sẽ được giúp đỡ qua cơn hoạn nạn để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh".

Những Túi quà an sinh được T.Ư Đoàn kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ để được trao cho 1 triệu người Ảnh Đăng Hải

Anh Tuấn kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục chung tay đồng hành trong chương trình “Triệu túi an sinh”, với tinh thần “một miếng khi đói không bằng một gói khi no”, mỗi người, mỗi đơn vị tuỳ theo khả năng của mình, ủng hộ công sức, kinh phí, hiện vật, nhu yếu phẩm cho chương trình”.

Theo anh Tuấn, trong thời gian qua, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đã và đang nỗ lực hết sức mình để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã đẩy mạnh triển khai chương trình “ San sẻ yêu thương , chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn phát động, những chuyến xe “San sẻ yêu thương” chở nhu yếu phẩm, nông sản, những “Gian hàng O đồng”, những cây ATM gạo , cây ATM Oxy, “Triệu bữa cơm”… vẫn hàng ngày, hàng giờ đến với những người dân nơi tâm dịch.

Ngay khi khởi động chương trình, đến nay, T.Ư Đoàn đã phối hợp cùng các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trao tặng 6.200 “Túi quà an sinh” cho 6.200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 tại Hà Nội và 8 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, với trị giá gần 2,4 tỉ đồng.