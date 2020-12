Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc xin Covid-19 do Pfizer sản xuất. Trong ngày 2.12, chính phủ Anh cho biết vắc xin sẽ được triển khai trên toàn quốc bắt đầu từ đầu tuần tới. Ủy ban vắc xin của Anh sẽ quyết định nhóm ưu tiên nào sẽ được tiêm chủng trước.

Công ty đã nộp hồ sơ xin phê chuẩn vắc xin tại Mỹ và Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ có quyết định vào tháng 12 . Cơ quan Dược phẩm châu Âu hôm 3.12 cho biết quy trình phê duyệt dài hơn của họ là an toàn hơn và dựa trên nhiều bằng chứng và thử nghiệm hơn so với quy trình sử dụng khẩn cấp do Anh lựa chọn.