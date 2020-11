Bầu cử Mỹ 2020: Cử tri Mỹ đăng ký đi bỏ phiếu thế nào?

Theo bà Myrna Pérez, Giám đốc về quyền biểu quyết và bầu cử tại Trung tâm Tư pháp Brennan, nước Mỹ luôn xem trọng quyền bầu cử, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử trên thực tế thì đã đặt rất nhiều rào cản trước thùng phiếu, hoặc thẳng thừng không cho phép một số nhóm người đăng ký bầu cử.

Năm 1776, John Adams, một trong số những nhà lập quốc và là tổng thống thứ 2 của nước Mỹ, viết thư cảnh báo rằng trao quyền bầu cử cho một số nhóm người, như phụ nữ và người nghèo, là một ý tưởng “nguy hiểm”.

Khi dân số nước này tăng lên, các quan chức bầu cử gặp khó khăn khi quyết định ai nên được trao quyền bỏ phiếu. Năm 1800, Massachusetts là tiểu bang đầu tiên yêu cầu các cử tri đăng ký, và các bang khác cũng áp dụng theo.

Năm 1908, để ngăn người Do Thái đi bầu cử ở New York , việc đăng ký diễn ra vào một kỳ lễ lớn của người Do Thái.