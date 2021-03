Bị Úc 'siết', đầu tư từ Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm

Nghiên cứu theo dõi hàng năm của Đại học Quốc gia Úc đã ghi nhận, trong năm 2020 đầu tư của Trung Quốc vào Úc đạt 1 tỉ đô la Úc, bao gồm các giao dịch bất động sản , khai thác và sản xuất. Con số trên đã giảm đi 61%, cao hơn mức giảm 42% trong đầu tư trực tiếp nước ngoài do Liên Hợp Quốc ghi nhận trên toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Úc tuyên bố thay đổi luật đầu tư nước ngoài vào năm 2020 để chính phủ có quyền phủ quyết việc bán một doanh nghiệp nếu thương vụ đó gây ra rủi ro an ninh quốc gia

Cánh đồng lúa mạch tại một trang trại gần Moree, một thị trấn nội địa ở New South Wales (Úc), ảnh chụp ngày 27.10.2020

Chính vì vậy, công ty Trung Quốc Mengniu đã từ bỏ thỏa thuận mua lại công ty sữa Lion Dairy and Drinks của Úc từ công ty Kirin của Nhật Bản vào tháng 8.2020 sau khi chính phủ Úc cho biết họ sẽ chặn thương vụ này.

Tháng 11.2020, đại sứ quán Trung Quốc cho biết 10 khoản đầu tư của Trung Quốc đã bị chặn ở Úc vì lý do an ninh quốc gia, trong danh sách 14 điều bức xúc mà Bắc Kinh ghi nhận về chính sách của chính phủ Úc. Kể từ đó, Trung Quốc đã áp thuế bán phá giá đối với rượu vang và lúa mạch của Úc, đồng thời hạn chế việc bốc dỡ than Úc tại các cảng của Trung Quốc. Đầu tư của Trung Quốc vào Úc đạt mức cao nhất là 16,5 tỉ đô la Úc vào năm 2016.