Chỉ huy quân đội Mỹ: 'nhiều chứng cứ' cho thấy Covid-19 không bắt nguồn từ phòng thí nghiệm

“Chúng tôi đã có rất nhiều thông tin tình báo. Tại thời điểm này, các chứng cứ không thể kết luận SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Bên cạnh đó, có các bằng chứng cho thấy virus xuất phát từ tự nhiên, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn về điều này”, ông Mark Milley nói.

Ngày 14.4, tờ The Washington Post đăng bài bình luận cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ từng nhận được điện tín cảnh báo về những điểm yếu trong công tác quản lý và đảm bảo an toàn tại phòng thí nghiệm của WIV. The Washington Post đồng thời lưu ý phần lớn các nhà khoa học nhất trí rằng SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ động vật hoang dã, không phải nhân tạo.