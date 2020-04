“Cuộc sống cách ly mang gia đình tôi lại gần nhau hơn“

Nora Savosnick, nhiếp ảnh gia của Reuters ở New York chia sẻ về thời gian cách ly cùng gia đình ở Na Uy: "Lúc đầu tôi chẳng muốn trở về nhà đâu, phải thừa nhận như vậy, bởi vì tôi đã xây dựng sự nghiệp của mình tại New York. Tôi đã xây dựng cuộc sống tại New York. Đó là nơi mà tôi đã trải qua gần như toàn bộ cuộc đời trưởng thành của mình."

Nhưng cô quyết định trở về với gia đình tại Na Uy khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu siết chặt lệnh cấm di chuyển. Bố mẹ cô rất mừng khi cô trở về.

Nora Savosnick, nhiếp ảnh gia của Reuters ở New York cùng với mẹ mình. Reuters

Chava Savosnick, mẹ của nhiếp ảnh gia này chia sẻ: "Khi con về từ New York, thì rõ ràng tự nhiên là mẹ muốn chạy đến ôm hôn con, vì con là con gái của mẹ. Vì vậy mà lúc đầu cũng có khó khăn hơn. Nhưng bây giờ thì đúng là chẳng ai ôm hôn nhau được. Chỉ là một điều bình thường mới mẻ thôi."