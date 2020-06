Đại dịch Covid-19: 6,4 triệu người nhiễm, WHO sẽ tiếp tục thử nghiệm điều trị bằng thuốc sốt rét

Hôm 3.6, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này sẽ chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine như một tiềm năng để chống lại virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, sau khi các xét nghiệm bị đình chỉ do các vấn đề sức khỏe như làm tăng tỷ lệ tử vong và nhịp tim không đều ở bệnh nhân.

Tình hình dịch bệnh tại nước Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, khi tính đến tối 3.6, nước này ghi nhận 1.849.852 trường hợp nhiễm virus corona, tăng thêm 24.955 ca so với một ngày trước đó, với số ca tử vong tăng thêm 1.045, nâng tổng số lên 107.099 người chết.

Cùng ngày, New York Times đưa tin trích dẫn các quan chức cấp cao rằng chính quyền Tổng thống Trump đã chọn 5 công ty, bao gồm Moderna Inc, AstraZeneca Plc, Pfizer Inc, Johnson & Johnson và Merck & Co Inc là những ứng cử viên có khả năng sản xuất vắc-xin phòng ngừa virus corona