Hồng Kông cảnh báo Mỹ 'chơi dao hai lưỡi' nếu xóa bỏ quy chế đặc biệt

Ngày 29.5, chính quyền Hồng Kông cảnh báo Mỹ nên tránh can thiệp vào vấn đề nội bộ của đặc khu, cảnh báo rằng các lệnh cấm vận Mỹ có thể áp đặt là con dao hai lưỡi.

Chính quyền Hồng Kông nói nếu Mỹ hủy quy chế đặc biệt dành cho đặc khu thì có thể gây phản tác dụng đối với kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ra tuyên bố vào cuối ngày 29.5 về phản ứng với đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc dành cho Hồng Kông.

Luật an ninh quốc gia được đặt ra nhằm xử lý các vấn đề ly khai, khủng bố và nước ngoài can thiệp tình hình Hồng Kông, và có thể cho phép các cơ quan an ninh Trung Quốc đặt cơ sở tại đặc khu.

Người Hồng Kông tập trung phản đối luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc. Reuters

Quốc hội Trung Quốc hôm 28.5 chấp thuận cho soạn thảo đạo luật này, dự kiến sẽ có hiệu lực trước tháng 9. Nhiều nước phương tây như Mỹ cho rằng luật an ninh quốc gia có thể làm suy yếu mức độ tự trị cao của Hồng Kông. Chính sách "một quốc gia, hai chế độ" được đặt ra khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có thể sẽ "không còn xác nhận rằng Hồng Kông tiếp tục được hưởng quyền lợi đặc biệt" so với Trung Quốc đại lục. Cố vấn kinh tế cấp cao Nhà Trắng Larry Kudlow nói Hồng Kông có thể cần phải được đối xử tương tự như Trung Quốc đại lục về các vấn đề thương mại và tài chính.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Hồng Kông không còn quyền tự trị đối với Trung Quốc hôm 27.5. Reuters

Nhà chức trách Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông vẫn khẳng định quyền tự trị của đặc khu không hề bị đe dọa. Ngày 28.5, Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường nhấn mạnh luật an ninh quốc gia sẽ có lợi cho sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông.