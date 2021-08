Chân rết IS nhận trách nhiệm tấn công sân bay Kabul làm nhiều lính Mỹ thiệt mạng

Theo 2 quan chức Mỹ, trong số 12 binh sĩ thiệt mạng có 11 thủy quân lục chiến và 1 bác sĩ hải quân.

Ngày 26.8, CNN dẫn lời một quan chức của Bộ Y tế Afghanistan đưa tin đã có hơn 60 người thiệt mạng và 140 người bị thương.

Sáng sớm 26.8, các nhà ngoại giao Mỹ ở Kabul đã cảnh báo công dân Mỹ “ngay lập tức” rời khỏi các cửa sân bay vì các đe dọa an ninh.

Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tại sân bay Kabul. Thành viên IS đã chia sẻ hình ảnh “người tử vì đạo” đứng trước cờ IS, cầm súng và mặc áo chứa bom trên Telegram. IS tuyên bố kẻ tấn công chỉ đứng cách lính Mỹ 5 mét, nơi họ đang giám sát quá trình kiểm tra tài liệu của những người tìm cách rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay sơ tán, trước khi kích hoạt thiết bị nổ.