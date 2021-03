Tính đến nay, đã có ít nhất 138 quốc gia bắt đầu tiêm chủng cho người dân vắc xin ngừa Covid-19 , trong đó Chile hiện đang đạt tốc độ bình quân đầu người được tiêm chủng nhanh nhất trong số các nước có dân số có ít nhất 1 triệu người.

Theo dữ liệu tiêm chủng do Our World in Data của Đại học Oxford thu thập, quốc gia Nam Mỹ này đã tiêm trung bình 1.299 liều trên 100.000 người trong 7 ngày qua.

Một nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của hãng Sinovac cho một người đàn ông vô gia cư ở Santiago (Chile), ngày 24.3 Reuters