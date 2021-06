Nạn nhân 53 tuổi té xuống đường sau khi bị tấn công. Tuy nhiên sau đó ông đứng dậy được để tiếp tục giao hàng. Chỉ đến khi về lại nhà hàng ông mới nhận ra mình bị đâm ở lưng.

Sở cảnh sát New York công bố đoạn clip ghi lại vụ tấn công và kêu gọi cung cấp thông tin.

Quản lý nhà hàng nơi nạn nhân làm việc cho biết ông “sợ hãi” và muốn sở cảnh sát nhanh chóng tìm ra kẻ tấn công.

Theo dữ liệu do Sở cảnh sát New York thu thập đến ngày 31.5, các vụ tấn công vì thù hằn chống người gốc Á ở thành phố New York trong năm 2021 đã tăng 335% so với cùng kỳ năm 2020. Nhìn chung, các tội ác vì thù hằn đã tăng 98% trong năm nay.