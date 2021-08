Taliban áp sát Kabul, sắp có chuyển giao quyền lực tại Afghanistan

"Người dân Afghanistan đừng lo lắng. Sẽ không có cuộc tấn công nào vào thành phố (Kabul) và sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình cho chính phủ chuyển tiếp", ông nói.

Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Ashraf Ghani sẽ từ bỏ quyền lực trong ít giờ tới và một chính phủ lâm thời do Taliban lãnh đạo sẽ được thành lập.

Sớm cùng ngày, Reuters dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Afghanistan cho hay lực lượng Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ mọi hướng.

Tuy nhiên, Taliban ra lệnh cho các tay súng kiềm chế bạo lực, cho phép đi lại an toàn đối với những người muốn rời khỏi đây và đề nghị phụ nữ đến các khu vực được bảo vệ, theo một lãnh đạo Taliban tại Doha (Qatar).

Theo AFP, một phát ngôn viên của Taliban chỉ đạo các lực lượng chờ ở cửa ngõ Kabul mà chưa vào thành phố, dù một số người dân cho hay lực lượng này đã tiến vào một cách ôn hòa tại một số vùng ven.

Mỹ và các nước đang c ấp tập sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Kabul hoặc di chuyển đến nơi an toàn hơn, trong khi Nga tuyên bố không có kế hoạch sơ tán đại sứ quán ở Kabul. Taliban đã cam kết bảo đảm an ninh cho các phái đoàn ngoại giao Nga và một số nước khác tại Afghanistan.