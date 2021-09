Tận dụng 'chuyện điên rồ' ở Afghanistan, cựu Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024?

Tiếp thêm sức sống cho thông tin trên là lời phát biểu của ông Jason Miller , cựu cố vấn của ông Trump, trong chương trình "None of the Above" tuần này, theo đó ông chắc chắn "99 đến 100%" rằng sếp cũ của ông sẽ tìm cách trở lại làm tổng thống.