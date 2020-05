Tòa án Tối cao Mỹ có cho phép công bố hồ sơ thuế của Tổng thống Trump?

Các ủy ban Hạ viện - do đảng Dân chủ chiếm đa số - và một bồi thẩm đoàn hợp tác cùng công tố viên quận Manhattan (New York) đã khởi kiện nhằm thực thi trát đòi bản sao hồ sơ thuế của tổng thống và các tài liệu khác từ 3 doanh nghiệp: Mazars - công ty kế toán của ông Trump, 2 ngân hàng Deutsche Bank và Capital One.

Các điều tra viên muốn có tài liệu nhằm kiểm tra nhiều vấn đề, từ các tội danh về thuế do cựu luật sư của ông Trump Michael Cohen cáo buộc đến nghi vấn các giao dịch của ông Trump khiến ông bị chính phủ nước ngoài ảnh hưởng.

Tòa nhà Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington. Reuters

Một chuyên gia cho rằng đây là lần đầu tiên quyền lực tổng thống bị lung lay trong nhiều năm qua. Carolyn Shapiro, đồng giám đốc Viện Tòa án Tối cao tại trường luật Chicago-Kent cho biết:

"Tôi nghĩ bạn có thể so sánh vụ việc này với vụ công bố băng ghi âm mật của Tổng thống Nixon. Nhưng theo tôi, trường hợp đó giống một vụ xâm phạm quyền tổng thống hơn vụ lần này. Trong vụ Nixon, có trát tòa án yêu cầu nộp các băng ghi âm từ Phòng Bầu Dục... Và ông ấy cho rằng mình có đặc quyền hành pháp, nhưng Tòa án tối cao nói là không thể áp dụng trong vụ đó. Về nhiều mặt, vụ Nixon có nền tảng mạnh mẽ hơn cho phép tổng thống từ chối nộp ra những gì được nêu trong trát dòi, vì chúng có liên quan đến các nghĩa vụ chính thức của ông ấy tại Phòng Bầu Dục. Còn trong vụ việc hiện nay, chúng ta có trát đòi các tài liệu cá nhân, các tài liệu không liên quan gì đến công việc của tổng thống. Và thực tế là ông Trump không việc cớ đặc quyền hành pháp. Ông đã nại ra nhiều lý do khác nhau giải chích cho chuyện không giao nộp các tài iệu này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Reuters

Các luật sư của ông Trump cho rằng không thể công bố các tài liệu tài chính vì ông Trump có thẩm quyền tổng thống theo hiến pháp Mỹ.

Dựa theo Hiếp pháp, Bộ Tư pháp quy định một tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố. Tại một tòa án cấp thấp trước đây, các luật sư của ông Trump thậm chí còn cho rằng các nhân viên hành pháp không có quyền điều tra ông Trump ngay cả nếu ông có bắn một người trên Đại lộ số 5 ở New York.

"Các nguyên tắc nền móng đang bị đe dọa ở đây không dừng lại ở chính phủ đương nhiệm, và những người mong muốn duy trì hệ thống chính phủ của chúng ta, bất kể đảng nào đang nắm quyền lực và ai đang ở trong Nhà Trắng, tin rằng việc đảm bảo sao cho tổng thống không đứng trên luật pháp là rất quan trọng", bà Carolyn Shapiro nói thêm.