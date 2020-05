Tối hậu thư của Tổng thống Trump: WHO 'độc lập' khỏi Trung Quốc, nếu không sẽ đóng băng tài trợ vĩnh viễn

Rạng sáng 19.5 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã đăng lên Twitter lá thư ông gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vào ngày 18.5, theo đó ông đe dọa sẽ vĩnh viễn không khôi phục lại tài trợ cho tổ chức y tế của Liên Hiệp Quốc nếu ban lãnh đạo tiếp tục “thân Trung Quốc”.

Ông viết rằng “Nếu WHO không cam kết cải thiện (những thiếu sót nghiêm trọng) trong vòng 30 ngày, quyết định tạm thời phong tỏa ngân sách tài trợ của tôi đối với WHO sẽ chuyển sang chế độ dài hạn, và tôi sẽ cân nhắc lại quy chế thành viên của Mỹ tại tổ chức này.”

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra không hài lòng với WHO và cho hay sẽ sớm có quyết định liên quan đến việc đóng góp ngân sách hoạt động cho WHO. Bắt đầu từ tháng trước, Tổng thống Trump đã ngừng đóng góp cho WHO với cáo buộc tổ chức này tiếp tay với Trung Quốc để gieo rắc thông tin sai lệch về dịch Covid-19.