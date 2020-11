Tổng giám đốc WHO nói gì với Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden?

Ông Tedros Adhanom Ghebreyeuss hôm 9.11 đã chúc mừng Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden sau khi ông Biden được truyền thông công bố đã chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Tổng giám đốc WHO nói ông mong đợi được hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ mới.

“Chúng tôi chúc mừng Tổng thống tân cử Joe Biden và Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris . Chúng tôi mong đợi được hợp tác chặt chẽ với chính phủ ông. Chúng ta cần hình dung lại sự lãnh đạo, dựa trên sự tin cậy và chịu trách nhiệm trước đối tác, để kết thúc đại dịch và giải quyết những bất bình đẳng cơ bản hiện là gốc rễ của rất nhiều vấn đề của thế giới”.

Tổng thống tân cử Joe Biden cam kết sẽ đưa Mỹ tái tham gia WHO ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Reuters

Ông Tedros nói thêm các khoản đóng góp vẫn là vấn đề đối với WHO: “Các nguồn tài trợ bền vững, ổn định vẫn là một trong những thách thức lớn đối với tương lai thành công của tổ chức này. Để WHO làm tròn nhiệm vụ, chúng ta phải giải quyết sự chênh lệch cực kỳ lớn và vẫn đang ngày càng nới rộng giữa việc đóng góp theo quy định và các khoản tài trợ tự nguyện mà phần lớn là có yêu cầu cụ thể về mục đích sử dụng. Trong thập niên qua, thế giới ngày càng tăng kỳ vọng đối với WHO, nhưng ngân sách của chúng tôi không có thay đổi nhiều”.