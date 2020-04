Tổng thống Trump 'chọc giận' thống đốc, không phản đối người biểu tình đòi chấm dứt phong tỏa

Tổng thống Trump viết: "Tự do cho Minnesota!" "Tự do cho Michigan!" "Tự do cho Virginia!" và cho rằng tu chính án thứ 2 về quyền mang vũ khí đã bị đe dọa. Nghị sĩ Chris Murphy của bang Connecticut lên án tổng thống đang khuyến khích người dân nổi loạn vũ trang.

Trong khi đó, người phản đối tập trung bên ngoài tòa nhà của thống đốc bang Minnesota hôm 17.4 để phản đối các biện pháp cách ly xã hội do Thống đốc Tim Walz ban bố. Ngày 16.4, nhiều người dắt theo con nhỏ tập trung trước tòa nhà chính quyền bang Virginia ở Richmond để phản đối yêu cầu ở nhà của Thống đốc Ralph Northam. Đầu tuần này, hàng ngàn người dân Michigan phong tỏa đường phố và lối vào bệnh viện ở Lansing, thủ phủ bang này.

Người dân một số tiểu bang tại Mỹ đang biểu tình phản đối các lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19. Reuters

Trong cuộc họp báo hôm 17.4, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer đáp trả ông Trump: "Tôi hy vọng việc này không khuyến khích thêm các cuộc biểu tình. Tôi hoàn toàn tôn trọng quyền bất đồng quan điểm của người dân và thể hiện sự bất đồng với các quyết định của tôi. Để tôi nói điều này: mỗi quyết định của tôi đều tập trung vào những gì tốt nhất cho sức khỏe người dân Michigan. Không quyết định nào là dễ dàng hết. Mỗi quyết định đều đè nặng lên vai tôi. Nhưng tôi làm những điều tôi nghĩ là đúng đắn. Tôi hy vọng nếu mọi người có không đồng tình thì hãy thể hiện bằng cách nào đó đừng làm ảnh hưởng đến sự an toàn của chính mình và người khác".

Sau đó, ông Trump cũng lên Twitter chỉ trích thống đốc bang New York Andrew Cuomo giữa lúc ông Cuomo đang họp báo: "Thống đốc Cuomo nên dành nhiều thời gian làm việc hơn là than thở. Đi ra ngoài và làm cho xong việc. Đừng có nói nữa! Chúng tôi đã xây cho ông hàng ngàn giường bệnh rồi mà ông không cần hoặc không sử dụng..."

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Reuters

Khi được một phóng viên hỏi về bài đăng trên, ông Cuomo nói: "Đầu tiên là, nếu tổng thống hiện đang ngồi ở nhà xem TV, thì ông cũng nên đứng dậy làm việc, đúng không? Nếu ông ấy thật sự không tin là cần đến 2.500 giường bệnh, thì tôi nghĩ là là chính quyền liên bang đã chẳng giúp thiết lập đến 2.500 giường đâu. Và con số đó đến từ dự báo của chính phủ. Dự báo đó là lý do chúng ta có 2.500 giường bệnh ở Javits. Vì nghe lời ông, ngài tổng thống ạ. Và nếu nói chúng tôi bị khùng nên mới nghe lời thì cũng đáng xấu hổ thôi. Nhưng làm ơn đọc báo cáo trước khi chỉ trích một điều gì đó".