Trung Quốc nói có sự cố thanh nhiên liệu uranium nhưng nhà máy điện hạt nhân vẫn an toàn

Trả lời The New York Times, GS Najmedin Meshkati, chuyên về kỹ thuật an toàn hạt nhân tại Đại học Nam California, cho rằng một vài thanh nhiên liệu bị hư hỏng là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, việc các khí phóng xạ tích tụ trong nước xung quanh các thanh nhiên liệu lại không thường xảy ra, nên các nhà quản lý cần phải xem xét lại mức độ nào là an toàn.