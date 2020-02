Virus corona mới dễ lây hơn virus bệnh SARS gấp 20 lần

Bản kế hoạch được ban hành lần thứ 6 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận virus corona mới chủ yếu lây lan qua những giọt nước li ti bắn ra từ đường hô hấp (khi ho, hắt hơi) hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Tuy vậy, kế hoạch vẫn cảnh báo khả năng nhiễm bệnh trong môi trường có sự tập trung cao của aerosol (hạt chất lỏng siêu nhỏ) trong môi trường khép kín trong thời gian dài.

Theo một nghiên cứu tại Trung Quốc, phần lớn những người nhiễm Covid-19 là những ca nhẹ trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ tử vong là khá thấp.

Ở trong môi trường “khá kín” trong thời gian dài có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19. Reuters

Ngoài ra, theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Đại học Texas ở Austin, Mỹ chủng mới của virus corona gây dịch Covid-19 có khả năng bám vào thụ thể tế bào người cao gp 20 lần so với chủng gây dịch SARS và mang nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

Báo cáo này nhấn mạnh: "so với SARS-CoV, 2019-nCoV có vẻ như sẵn sàng để truyền từ người sang người hơn".

Tuy nhiên, đội ngũ khoa học gia cũng cho rằng cần phải tiến hành thêm nhiều cuộc nghiên cứu khác để xác định vai trò của thụ thể tế bào người trong việc hỗ trợ nCoV lây lan từ người này sang người khác.

Đến 18g ngày 19.2 đã có 75.290 người nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 và 2.012 người tử vong khắp thế giới.

WHO xác nhận số ca tử vong của vì nhiễm virus corona hiện đã cao hơn gấp đôi so với 813 trường hợp người chết do dịch SARS vào giai đoạn 2002-2003.