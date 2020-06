Cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam giữ hồn món Quảng giữa Sài Gòn

Trong buổi khai trương quán, Đông Triều chia sẻ lí do khiến anh quyết định đặt quán tại Sài Gòn: "Em với Công Phượng được đi nhiều nơi, cũng may mắn là được thưởng thức những nền ẩm thực khác nhau, nhưng mà em rất tự hào về nền ẩm thực quê em Quảng Nam, có đặc sản là bánh tráng thịt heo. Cộng thêm một sự động lực nữa là quán em ở Đà Nẵng nên em đem món ăn của quê hương em vào đây." Đông Triều cũng cho biết, tự tay anh đã đến Hội An để mua từng chiếc lồng đèn trang trí cho quán, tham gia vào việc vẽ tường, sửa soạn từng phần. Công Phượng tiết lộ, vốn mở quán là của hai anh em tự lo, không phiền tới gia đình. Cả hai cũng hy vọng sẽ giữ được hương vị đặc trưng của món bánh tráng thịt heo Quảng Nam.