Theo video do camera an ninh ghi lại, khi cầu thủ 2 đội đang di chuyển trong đường hầm ở sân Thống Nhất thì Văn Sơn và Xuân Nam có xô xát nhau và sau đó được các đồng đội vào can thiệp. Trước khi sự việc xảy ra, Xuân Nam, tiền đạo bên phía PVF-CAND thường xuyên đối đầu trung vệ Văn Sơn của đội Trẻ TP.HCM. Hai bên va chạm nhau và có tranh cãi ngay trên sân.

Sau vụ việc, CLB PVF-CAND đăng tải hình ảnh Xuân Nam với các vết thương trên mặt lên Facebook của đội và dòng chú thích: Cầu thủ Xuân Nam bị cầu thủ đối phương đánh ngay trước phòng thay đồ đội khách.

Xuân Nam và Văn Sơn xô xát ở giải hạng nhất, 2 bên đổ lỗi cho nhau

Kể lại sự việc với Báo Thanh Niên, tiền vệ Xuân Nam nói biết Văn Sơn còn là cầu thủ trẻ, nên trong sân có nhắc là "đừng có láo". Xuân Nam nói khi vào đường hầm thì lại bị Văn Sơn chửi dù đã được đồng đội can ngăn và sau đó Xuân Nam lấy tay đẩy nhẹ Xuân Sơn và bị cầu thủ trẻ TP.HCM lao vào đấm. Xuân Nam cũng cho hay, khi bị đánh thì anh cũng muốn xông vào đánh trả và sau đó, Văn Sơn bỏ chạy khi các đồng đội lao vào can ngăn.

Vào 22 giờ cùng ngày, HLV Trần Duy Quang của đội Trẻ TP.HCM chia sẻ với Báo Thanh Niên là ở thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang chuẩn bị vào phòng họp báo nên không chứng kiến tận mắt. Sau đó, ông về và hỏi lại cầu thủ thì nghe được rằng Xuân Nam là người khiêu khích, đánh trước. Văn Sơn cũng bị chảy máu. Ông đã nhắc nhở học trò sau vụ việc này. Còn trước đó, ở trên sân, Xuân Nam cũng có khiêu khích Văn Sơn. Trong giờ nghỉ, HLV Duy Quang đã nhắc Văn Sơn phải bình tĩnh.

Mùa giải mới của giải hạng nhất chỉ vừa mới bắt đầu và khi người hâm mộ đang khen ngợi về chất lượng chuyên môn của giải thì lại xảy ra bạo lực đáng tiếc đến từ những cái đầu “nóng”.