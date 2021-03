Án mạng đau lòng, em cầm dao dài hơn nửa mét đâm anh chết tại chỗ

Chiều ngày 4.3.2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.