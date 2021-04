Ập vào bắt tại trận nữ chủ số đề đang tính tiền trong phòng ngủ

Chiều 24.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Thị Kim Nhiên (36 tuổi, ngụ xã Hựu Thành, H.Trà Ôn) để điều tra về hành vi đánh bạc với hình thức bán số đề

Đồng thời, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hường (45 tuổi, ngụ xã Hiếu Nghĩa, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Huỳnh Kim Ngọc (30 tuổi, ngụ ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, H.Trà Ôn) cùng về hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13.4, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Trà Ôn bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà Nhiên, bắt quả tang Nhiên đang cộng các phơi đề tại phòng ngủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 7 phơi đề, nhiều điện thoại di động dùng để liên hệ bán số đề, cùng số tiền trên 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bị can Nhiên khai nhận bán số đề qua tin nhắn Zalo hoặc người mua gọi điện trực tiếp cho Nhiên. Tại thời điểm bị bắt, bà Nhiên cộng phơi đề trong ngày với số tiền trên 54 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã khởi tố thêm Hường và Ngọc cùng với hành vi trên.