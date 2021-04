Bà trùm Hương “mẩu” và thủ đoạn điều hành đường dây ma túy cực khủng

Trưa nay, 7.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Hương (còn gọi là Hương “mẩu”, 36 tuổi, trú P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Nhự Lý (còn gọi là Lý “mèo”, 29 tuổi, quê tại H.Thanh Chương, Nghệ An) và 5 đồng bọn để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy