Bản tin Covid-19 ngày 12.8: Thêm hàng ngàn ca bệnh, chạy nước rút để kiểm soát dịch bệnh

Chiều 12.8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 326 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố trong 13 ngày, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Việt Nam lên 4.813 ca.

Thông tin về 9.667 ca Covid-19 được công bố trong ngày 12.8 gồm:

- 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 9.653 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng. Gồm: TP.HCM (3.841), Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (172), Đồng Tháp (132), Cần Thơ (128), Trà Vinh (91), Tây Ninh (79), Hà Nội (78), Đà Nẵng (78), Phú Yên (46), Bến Tre (34), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (30), Ninh Thuận (24), Kiên Giang (23), Lâm Đồng (22), Thừa Thiên Huế (20), Sóc Trăng (20), Bình Định (20), Quảng Ngãi (16), An Giang (16), Nghệ An (14), Hậu Giang (14), Gia Lai (9), Hà Tĩnh (8 ), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Đắk Nông (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Bạc Liêu (3), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Ninh Bình (1), Lào Cai (1), Kon Tum (1), Hưng Yên (1), Hải Dương (1), Cà Mau (1).