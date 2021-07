Bệnh nhân Covid-19 nặng ngày xuất viện: “Cảm ơn đã giúp tôi về với gia đình”

Chiều 26.7.2021, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Long, 43 tuổi, chức vụ Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.