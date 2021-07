Kịch bản điều trị 100.000 ca Covid-19 tại TP.HCM

Theo mô hình này, tầng 1 là cơ sở chăm sóc và theo dõi sức khỏe các trường hợp F0 tại địa bàn quận, huyện và TP.Thủ Đức. Các trường hợp F0 không có triệu chứng, không bệnh nền chưa được điều trị ổn định, không béo phì được cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa bàn.

Để thực hiện chức năng theo dõi, chăm sóc sức khỏe và phát hiện kịp thời người bệnh chuyển sang có triệu chứng nặng, các cơ sở này sẽ được bổ sung các trang thiết bị cơ bản như: bình ô xy, dụng cụ để thở, máy đo độ bão hòa ô xy trong máu ngoại vi (SpO2), máy thở đơn giản, dụng cụ cấp cứu cơ bản và cơ số thuốc điều trị cơ bản (hạ sốt, polyvitamin, thuốc kháng viêm dạng uống, thuốc kháng đông sử dụng trước khi chuyển viện các trường hợp có nguy cơ chuyển nặng...).

Các cơ sở này có nhiệm vụ sàng lọc người bệnh Covid-19 không có triệu chứng với kết quả xét nghiệm đủ điều kiện để đưa về giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định; chăm sóc và điều trị ban đầu các trường hợp có triệu chứng nhẹ; xử trí cấp cứu các trường hợp có dấu hiệu chuyển biến nặng trước khi chuyển viện. Dự kiến tầng 1 sẽ thu dung khoảng 50% trong tổng số trường hợp F0. Mỗi quận, huyện tối thiểu có ít nhất từ 1.500 - 2.000 giường.

BVDC có nhiệm vụ điều trị các trường hợp Covid-19 có triệu chứng, và điều trị các bệnh lý nền kèm theo; xử trí cấp cứu các trường hợp có dấu hiệu chuyển biến nặng trước khi chuyển viện. Dự kiến tầng 2 sẽ thu dung khoảng 27% trong tổng số trường hợp F0. Tầng này có 32.000 giường.

Tầng 3 là các BV điều trị các trường hợp có triệu chứng. Đây là những BV đa khoa hạng 2 được chuyển đổi công năng trở thành BV điều trị Covid-19 chuyên tiếp nhận điều trị các trường hợp có triệu chứng ở mức độ trung bình và nặng. Các BV ở tầng này sẽ được bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ thuốc như BVDC thu dung điều trị Covid-19 nhưng với cơ số thuốc điều trị nhiều loại hơn cho nhiều loại bệnh lý nền đi kèm.

BV điều trị Covid-19 có nhiệm vụ điều trị ở mức cơ bản đối với các trường hợp mắc Covid-19 có triệu chứng trung bình và nặng, có hoặc không kèm nhiều bệnh lý nền. Hồi sức cấp cứu (thở máy) một số trường hợp chuyển biến nặng. Xử trí cấp cứu các trường hợp có dấu hiệu chuyển biến nặng trước khi chuyển viện. Dự kiến tầng 3 sẽ nhận khoảng 10% trong tổng số trường hợp F0. Tầng này sẽ có 31 BV công và tư với 9.695 giường.

Theo Sở Y tế, đây là tầng đang gặp nhiều khó khăn do quá tải, tăng thêm BV cho tầng 3 là giải pháp ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Trước mắt, ngành y tế sẽ chọn và nâng cấp một vài BVDC của tầng 2 lên tầng 3, cụ thể là BVDC số 6 sau khi lắp đặt thêm ô xy lỏng và bổ sung các trang thiết bị, thuốc và nhân lực cần thiết đã chuyển thành BV điều trị Covid-19.

Tầng 4 là BV điều trị Covid-19 có bệnh lý đi kèm nặng cần can thiệp điều trị chuyên khoa. Đây là những BV đa khoa, chuyên khoa hạng 1 (và một vài BV hạng 2 nhưng phát triển chuyên khoa khá mạnh) được chuyển đổi công năng trở thành BV điều trị Covid-19 có bệnh lý đi kèm nặng cần can thiệp điều trị chuyên khoa. Ngoài việc cần thêm các trang thiết bị như tầng 3, các BV này cần được bổ sung máy thở chức năng cao, máy lọc máu liên tục. Đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc cho điều trị người bệnh có triệu chứng nặng theo phác đồ của Bộ Y tế . Các BV này điều trị các trường hợp mắc Covid-19 nặng do bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm, hồi sức cấp cứu (thở máy, lọc máu liên tục) các trường hợp nặng. Dự kiến tầng 4 sẽ thu dung khoảng 8% trong tổng số trường hợp F0. Tầng 4 sẽ có 18 BV cả công và tư với tổng cộng 6.631 giường.