Bệnh viện Đồng Nai hoạt động ra sao khi có bác sĩ mắc Covid-19?

Công an TP.Quy Nhơn cho biết vừa khởi tố, bắt giam 2 người đàn ông Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1980) và Nguyễn Tiến Nguyên (sinh năm 1979, cùng ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Kiểm tra nhà một người đàn ông có biểu hiện “phê” ma túy, cầm kiếm dọa chém người, Công an P.Dĩ an (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã thu giữ 5 cây kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay và nhiều loại hung khí khác.