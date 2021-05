Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định nên Khánh Vân đã mua ma túy của Bố Già về bán lại cho người khác, kiếm tiền tiêu xài.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Thanh Lâm (36 tuổi, cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), đồng thời xem xét điều chuyển công tác vì thấy người dân vật lộn với tên cướp mà thờ ơ.