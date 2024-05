Điều tra vụ án mạng 2 người tử vong trong khu đô thị hạng sang ở TP.HCM

Ngày 13.5.2024, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên xác nhận Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 2 người nguy kịch xảy ra tại một tòa nhà thuộc khu đô thị Sala, trên địa bàn phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức.

Theo nguồn tin, có ít nhất 2 người tử vong và 2 người nguy kịch. Các nạn nhân là người trong cùng gia đình.

Các đơn vị chức năng xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng.

Điều tra vụ 2 người tử vong trong khu đô thị hạng sang

Nghi phạm vụ án mạng và nạn nhân là người trong cùng một gia đình, sinh sống tại căn hộ ở tầng 4 thuộc tòa nhà Sarina 1 (trong khu đô thị Sala tại thành phố Thủ Đức).

Cơ quan chức năng cũng xác định nghi phạm là người chồng 40 tuổi; nạn nhân là vợ 35 tuổi và 1 con trai (7 tuổi), 1 con gái (3 tuổi).

Cũng theo nguồn tin, khoảng 1 tháng nay, người chồng có biểu hiện bệnh trầm cảm.

Khoảng 5 giờ sáng 13.5, trong lúc gia đình đang ngủ thì nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ và 2 con.

Sau khi gây án, nghi phạm tự dùng dao đâm mình, rồi nhảy từ căn hộ tầng 4 xuống đất, tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng chạy đến kiểm tra căn hộ thì phát hiện người vợ của nghi phạm và con trai 7 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, con gái 3 tuổi đã tử vong, cơ thể có nhiều vết thương hở. Hiện trường nhiều vết máu.

Người vợ và con trai được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, theo nguồn tin, sức khỏe các nạn nhân yếu, đang được khẩn trương cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, đến hơn 10 giờ sáng 13.5, các tuyến đường xung quanh tòa nhà đang được căng dây phong tỏa, một số lối đi bị chặn hoàn toàn.

Bên trong và xung quanh tòa nhà, hàng chục công an, lực lượng viện kiểm sát, bảo vệ, giao thông có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ vụ án mạng đang được công an tiếp tục làm rõ.