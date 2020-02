Công an mời “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải lên làm việc về vụ Tuấn Khỉ

Liên quan đến vụ việc “hiệp sĩ” Bình Dương Nguyễn Thanh Hải livestream cho biết nghi can Tuấn Khỉ gọi điện cho ông để nhờ dẫn ra đầu thú, thì chiều 4.2.2020, ông Hải đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương để làm việc theo giấy mời của cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ ông Hải, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xử lý tin tố giác tội phạm theo đúng quy trình. Công an tỉnh Bình Dương xác định người gọi cho ông Nguyễn Thanh Hải không phải là nghi can Lê Quốc Tuấn. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý những vi phạm liên quan.

Tại buổi làm việc với cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vào chiều 4.2.2020, ông Hải đã được cán bộ điều tra hướng dẫn làm đầy đủ quy trình tố giác tội phạm.

Hiện công an vẫn đang tổ chức vây bắt Tuấn Khỉ.