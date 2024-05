Xem nhanh 12h: Dọa 'chồng đang họp tỉnh ủy' khi bị phạt đỗ xe | Giải đáp việc vay vàng - trả tiền

Xem nhanh 12h ngày 12.5 có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 12.5: Dọa 'chồng đang họp tỉnh ủy' khi bị phạt đỗ xe | Giải đáp việc vay vàng - trả tiền

[FLYCAM] Cận cảnh khu đất xây dựng nhà hát Thủ Thiêm gần 2.000 tỉ

Lô đất có ký hiệu 1-21 rộng 10.030 mét vuông nằm bên hông cầu Ba Son thuộc khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức, TP.HCM), nơi đây trong tương lai là nơi xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (nhà hát Thủ Thiêm).

Dự án từng được HĐND TP.HCM thông qua năm 2018 với tổng mức đầu tư 1.508 tỉ đồng từ ngân sách, triển khai trong giai đoạn 2018 - 2022. Nguồn vốn xây dựng nhà hát Thủ Thiêm ban đầu dự kiến từ khoản tiền bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1).

Phạt nữ tài xế dọa công an “chồng đang họp tỉnh ủy”

Ngày 11.5, Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nữ tài xế tên N.T.N số tiền 900.000 đồng, do vi phạm lỗi đỗ xe ô tô nơi có biển báo cấm đỗ. Đây chính là nữ tài xế xuất hiện trên một clip lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội ghi lại cuộc làm việc kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ giữa nữ tài xế này với tổ CSTT thuộc Công an thành phố Phan Thiết. Sự việc xảy ra trong chiều 10.5 trên đường Tuyên Quang (thành phố Phan Thiết).

Phạt nữ tài xế doạ công an 'chồng đang họp tỉnh ủy'

Giá vàng tăng chóng mặt: “14 năm trước vay vàng, giờ trả bằng tiền được không?”

Những ngày gần đây, giá vàng liên tục lập đỉnh, đến nay đã vượt 92 triệu đồng mỗi lượng. Trên một số diễn đàn trao đổi về pháp luật, nhiều chủ đề được mang ra tranh luận xung quanh giá vàng.

Giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC sáng nay giavang.org

"Năm 2010, vợ chồng tôi có vay của anh chị 10 lượng vàng, giá vàng khi đó là 36 triệu đồng mỗi lượng. Khi vay, anh chị có quy ra 360 triệu đồng, yêu cầu trả lãi mỗi tháng 2 triệu đồng, gốc bao giờ có thì trả.

Vừa rồi, tôi có bán miếng đất để gom tiền trả nợ, nhưng anh chị đòi phải trả bằng 10 lượng vàng chứ không phải 360 triệu đồng.

Mong mọi người cho ý kiến để anh chị nhận bằng tiền (360 triệu đồng), chứ với giá vàng như hiện giờ thì tôi không thể trả bằng vàng được", một thành viên đăng tải.

Trong thực tế, có không ít những trường hợp tương tự. Vậy thì pháp luật quy định ra sao về trường hợp này? Phóng viên Báo Thanh Niên đã có buổi trao đổi tham khảo ý kiến luật sư.

Giá vàng tăng chóng mặt: '14 năm trước vay vàng, giờ trả bằng tiền được không'?

