Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức vừa ra quyết định khởi tố bị can Trương Thanh Tịnh (biệt danh là "Mr Lee", 35 tuổi, ở thành phố Thủ Đức). Theo điều tra, bị can này đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của một bà chủ thẩm mỹ viện nổi tiếng tại TP.HCM.

‘Mr.Lee’ bị khởi tố vì xúc phạm bà chủ thẩm mỹ viện





Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, bị can này thừa nhận các thông tin mà mình đăng tải phần lớn được thu thập từ mạng xã hội, nghe kể lại hoặc tự suy diễn, chưa qua kiểm chứng hay xác thực.

Ngày 18.1.2025, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thanh Tịnh (Mr.Lee) để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân".